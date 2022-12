Vom Ende des Aufbruchs in Tunesien

Was läuft falsch in einem Land, wenn bei einer Parlamentswahl nur rund elf Prozent der Wahlberechtigten zu den Urnen gehen? Tunesien tut sich schwer damit, nach der Revolution von 2011 die Demokratie am Leben zu halten.

SN/ap Tunesiens Präsident Kais Saied gibt bei den jüngsten Parlamentswahlen seine Stimme ab.