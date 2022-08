Von Charkiw zu den Festspielen: Das Mädchen in Rot besuchte Salzburg

Ihr Bild ging um die Welt. Valerie, eine Schulabgängerin aus der Ukraine, postete im Februar ein Foto, das sie in ihrem Kleid für den Abschlussball inmitten der Trümmer ihrer ehemaligen Schule zeigt. Jetzt führte sie ihr Kleid aus - in Salzburg.

Aus ihrem Abschlussball wurde nichts. Und auch viele andere Träume sind geplatzt. Wie bei so vielen anderen jungen Menschen in der Ukraine durchkreuzte der russische Angriffskrieg die Pläne der jungen Frau Valerie, deren Foto im Februar viral ging und tausendfach kommentiert wurde Das Foto postete ihre Tante in Kanada. Es zeigt Valerie in einem roten Kleid in den Trümmern ihrer zerbombten Schule. Sie habe das rote Kleid, das sie bei dem Ball tragen wollte, am 22. Februar gekauft, zwei Tage ...