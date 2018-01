"Von der großen Ungleichheit wird abgelenkt"

Die politisch korrekte Sprache hat viele kleine Ungleichheiten ausgemerzt. Warum ist die soziale Kluft trotzdem größer geworden?

Der Philosoph und Kulturwissenschafter Robert Pfaller sieht im Kampf gegen die alltägliche kleine Diskriminierung ein großes Ablenkungsmanöver der Politik.

Sie fordern eine Erwachsenensprache im öffentlichen Diskurs. Hat die Politik die Menschen infantilisiert? Pfaller: Ja, und zwar, wie zu befürchten ist: gezielt. Menschen werden in vielen Bereichen gezielt dazu angeleitet, Verletzbarkeit an sich selbst zu entdecken und sich dadurch kleine Vorteile zu verschaffen. An englischen und amerikanischen Universitäten sagen viele Studierende nicht mehr "Ich stimme Ihnen nicht zu", sondern lieber "Was Sie sagen, verletzt meine Gefühle". Diese Leute, meist Angehörige von Eliten, gefallen sich darin, sich selbst eine Empfindlichkeit zuzuschreiben, die etwa auf dem Niveau eines Kleinkindes liegt.