Von der Leyen fordert britischen EU-Kommissar

Die designierte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat den britischen Premierminister Boris Johnson schriftlich aufgefordert, "so schnell wie möglich" einen EU-Kommissar zu nominieren. In einem entsprechenden Schreiben habe sie demnach Johnson ermutigt, eine Frau vorzuschlagen, sagte eine Kommissionssprecherin in Brüssel. Rumänien schlug indes zwei Anwärter vor.

SN/APA (AFP/Archiv)/JOHN THYS EU-Kommissionschefin von der Leyen wünscht sich mehr Frauen