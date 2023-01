Von der Leyen: Kein Zurück zu Abhängigkeit von Russland

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat eindringlich für einen konsequenten Umstieg auf erneuerbare Energien geworben. "Ein Zurück in die Abhängigkeit von russischen fossilen Brennstoffen kann es unter keinen Umständen mehr geben", sagte von der Leyen am Samstag beim Neujahrsempfang der nordrhein-westfälischen CDU in Düsseldorf. "Das ist eine Generationenaufgabe, die wir meistern müssen."

SN/APA/AFP/FREDERICK FLORIN Von der Leyen: Kein Zurück zu russischem Öl und Gas