Von der Leyen setzt EU-Tour mit Besuch in Madrid fort

Ihre Tour durch die Mitgliedstaaten der Europäischen Union führt die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch nach Madrid. In der spanischen Hauptstadt wird die frühere deutsche Verteidigungsministerin von Übergangsregierungschef Pedro Sánchez empfangen. In den vergangenen Tagen hatte von der Leyen bereits Paris und andere EU-Hauptstädte besucht.

SN/APA (AFP)/JOHN THYS Von der Leyen mit ihrem Vorgänger Jean-Claude Juncker