Von der Leyen sieht EU beim Budget "weit auseinander"

Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht eine Einigung der EU-Staaten beim EU-Finanzrahmen von 2021 bis 2027 noch in weiter Ferne. "Hier sind wir noch weit auseinander, das wird noch viel Arbeit sein", sagte von der Leyen am Freitag beim EU-Gipfel in Brüssel.

SN/APA (AFP)/ARIS OIKONOMOU Von der Leyen hat noch viel Überzeugungsarbeit vor sich