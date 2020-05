Von der Leyen sieht "gute Zusammenarbeit" mit Wien

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht trotz des Widerstands Österreichs und anderer Nettozahler gegen zu hohe Transferzahlungen an Krisenländer "eine gute Zusammenarbeit" mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Im Ö1-"Morgenjournal" warb sie am Donnerstag für ihren Wiederaufbauplan und drängte: "Wir brauchen dieses Aufbaupaket und den europäischen Haushalt so schnell wie möglich."

SN/APA (Archiv)/ROLAND SCHLAGER Von der Leyen "in sehr gutem, sehr engem Kontakt" mit Kurz