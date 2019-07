Von der Leyen sprach über ihre Leitlinien in Madrid

Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Mittwoch ihre Tour durch Europas Hauptstädte in Spanien fortgesetzt. Bei ihrem Treffen mit dem geschäftsführenden Ministerpräsidenten Pedro Sanchez wolle sie über ihre politischen Leitlinien sprechen, schrieb von der Leyen auf Twitter kurz nach ihrer Ankunft am Mittwoch in Madrid.

SN/APA (AFP)/JOHN THYS Von der Leyen mit ihrem Vorgänger Jean-Claude Juncker