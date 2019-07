Halbe/Halbe in der Kommission? Ist überfällig. Die Umsetzung? Ist unwahrscheinlich. Und das liegt nicht nur an Männern.

In Wahrheit ist es eine Selbstverständlichkeit, was Ursula von der Leyen, die neu gewählte Präsidentin der EU-Kommission, verlangt: Die halbe Macht für die Hälfte der Bevölkerung. Folgerichtig will sie 14 der 28 Jobs in der EU-Kommission von Frauen besetzt sehen. ...