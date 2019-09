Von der Leyen will EU-Kommission nächste Woche vorstellen

Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will Anfang nächster Woche ihr Wunschteam für die kommenden fünf Jahre vorstellen. Dies kündigte von der Leyen am Dienstag vor Europaabgeordneten von CDU und CSU an, wie Teilnehmer berichteten.

SN/APA (AFP)/KENZO TRIBOUILLARD Das Team der neuen Kommissionspräsidentin steht