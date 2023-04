Von Frieden war in Peking viel die Rede

Erstmals erklärt sich die Ukraine zu Gesprächen mit Moskau bereit. Chinas Präsident Xi Jinping soll den Weg ebnen.

Gespräche in Peking: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Chinas Präsident Xin Jinping, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen.

Das Ringen zwischen China und den US-geführten freien Gesellschaften des Westens ist der Hintergrund, vor dem die Weltdiplomatie läuft. Chinas Präsident Xi Jinping sieht in einem autoritären Russland einen Verbündeten in diesem Kampf der Systeme, will sich aber gleichzeitig als Vermittler zeigen, um Russlands blutigen Angriffskrieg zu beenden.

Das Verhältnis Chinas zu den USA ist so schlecht wie kaum zuvor. Taiwan spielt hier eine zentrale Rolle. Spannungen gibt es aber auch mit Europa.

Die SN bieten ...