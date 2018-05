Von Gezi-Protesten blieb nicht viel

Vor fünf Jahren wurde der Aufstand gegen die Bebauung eines Parks in Istanbul zum Auslöser einer Protestwelle im ganzen Land. Recep Tayyip Erdoğan ließ sie gnadenlos niederwalzen. Sitzt er wirklich fest im Sattel?

Die Bäume stehen noch im Istanbuler Gezi-Park. Um sie ging es damals, vor fünf Jahren. Was als Protest einiger Umweltschützer gegen die Entwurzelung der Bäume und den geplanten Bau eines Einkaufszentrums begann, wuchs Ende Mai 2013 zur größten Protestbewegung in der Geschichte der modernen Türkei an. Die landesweiten Demonstrationen, an denen sich mehr als dreieinhalb Millionen Menschen beteiligten, waren die bis zu diesem Zeitpunkt größte Herausforderung für den damaligen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Heute, fünf Jahre später, ist von der Gezi-Bewegung fast nichts mehr übrig - und Erdoğan stärker denn je. Bei der Wahl in vier Wochen will er seine Macht sogar noch ausbauen.