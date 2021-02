Von Herzen gegen Putin

Nach den Protesten für Alexej Nawalny sitzen viele Russen in Arrest. Mittlerweile werden sogar Abschiebegefängnisse genutzt.

Boris hat in den vergangenen Tagen viele schwere Türen auf- und zugehen sehen. Überhaupt hat er viel gesehen, "was ich mir nie ausgemalt hätte", sagt der 33-Jährige. Er steht auf einem Parkplatz voller verschneiter Autos, hinter sich den Stacheldraht, und erzählt über seine "beschissene Zeit" im Block A einer Spezialhaftanstalt für Festgenommene nach den Protesten für Alexej Nawalny. Boris atmet die frostige Luft, seine Brille beschlägt ein wenig. Freiheit. "Fühlt sich unwirklich an", sagt er. Er umarmt seine Freundin Galina, ...