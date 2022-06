Von Kriegern zu Friedensstiftern

Einst waren sie Arbeitskollegen in Bosnien, dann machte sie der Krieg zu Feinden. Nun engagieren sich ein Bosniake, ein Serbe und ein Kroate für die Aussöhnung im Vielvölkerstaat.

Den Tag, als die Schrecken des Bosnienkriegs (1992 bis 1995) seine Heimatstadt erreichten, hat Rizo Salkić nie vergessen. "Wir wurden plötzlich von allen Seiten beschossen. Ich konnte nicht fassen, was geschah", erinnert sich der heute 62-jährige Kriegsveteran im Café Tabasco in Maglaj an den 21. September 1992, den Tag, als die Offensive der bosnisch-serbischen Armee (VRS) auf die Industriestadt begann. Erst als er die Toten sah, habe er begriffen, dass das "kein Spiel ist", sagt der Bosniake. "Ich dachte, es ...