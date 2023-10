Von der Leyen reist nach Montenegro und Serbien

Im Rahmen ihrer Westbalkan-Reise wird EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag in Montenegro und in Serbien erwartet. Auf dem Programm stehen Gespräche mit den Präsidenten beider Länder. Mit dem serbischen Staatschef Aleksandar Vucic will von der Leyen am Nachmittag vor die Presse treten (gegen 14.30 Uhr).

Am Montag hatte die Kommissionschefin Nordmazedonien und das Kosovo besucht. Dort stellte sie einen Wachstumsplan im Umfang von sechs Milliarden Euro für die Region vor. Im Gegenzug erwartet die EU weitere Reformanstrengungen von den Ländern des westlichen Balkans. Zudem rief von der Leyen zur Beilegung der Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo auf.