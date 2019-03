Von Migranten gekaperte "EL Hiblu 1" auf Malta eingetroffen

Das von geretteten Migranten gekaperte Handelsschiff "El Hiblu 1" ist am Donnerstag im Hafen von La Valletta eingetroffen. Das Schiff wurde von maltesischen Marineschiffen bis zum Hafen der Insel eskortiert, berichteten Maltas Behörden. An Bord befinden sich 108 Migranten, darunter 31 Frauen. Die Polizei ging an Bord. Was mit den Migranten geschehen soll, ist vorerst noch unklar.

"Wir entziehen uns trotz der Dimension unserer Insel nicht unseren Pflichten. Wir werden alle internationalen Vorschriften respektieren", twitterte der maltesische Premier Joseph Muscat. "Es sind keine Schiffbrüchigen, es sind Piraten", sagte Italiens Innenminister Matteo Salvini am Mittwoch. Die italienische NGO "Mediterranea Saving Humans" erwiderte, dass sich an Bord des Schiffes Menschen auf der Flucht vor "libyschen Konzentrationslagern" befinden würden. Es sei Italiens Pflicht, die Migranten aufzunehmen. "Diese Migranten dürfen weder als Piraten, noch als Kriminelle, sondern als Asylsuchende auf der Flucht vor Libyens Konzentrationslager behandelt werden", so die NGO. Maltesische Soldaten waren an Bord des Handelsschiffes gegangen, als es maltesische Gewässer erreicht hatte, und hatten dessen Kontrolle übernommen. Das Handelsschiff hatte im Mittelmeer eine Gruppe Migranten vor der libyschen Küste aufgenommen, dann aber etwa sechs Seemeilen vor der Hauptstadt Tripolis plötzlich den Kurs Richtung Nord geändert. Quelle: APA