Von Migranten gekapertes Schiff auf Malta eingetroffen

Das von geretteten Migranten gekaperte Handelsschiff "Elhibru 1" ist am Donnerstag im Hafen von La Valletta eingetroffen. Das Schiff wurde von maltesischen Marineschiffen bis zum Hafen der Insel eskortiert, berichteten Maltas Behörden. An Bord befinden sich 108 Migranten, darunter 31 Frauen. Die Polizei ging an Bord. Was mit den Migranten geschehen soll, ist vorerst noch unklar.

SN/APA/AFP/MATTHEW MIRABELLI Das gekaperte Schiff Elhibru im Haven von Valletta (Malta).