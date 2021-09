Von Moria ans Ende der Welt

Ein Jahr nach dem Brand im Flüchtlingslager auf Lesbos leben noch Tausende in Zelten. Ohne Perspektive.

Eine Bombe schlug 2012 in Khaled Alafaats Haus im Norden Syriens ein. Die Trümmer verletzten den heute 33-Jährigen am Kopf, seither verkrampfen sich seine Beine in Spastiken. Alafaats Brüder trugen ihn 2019 in einem Leintuch auf ein Boot. Es brachte ihn von der türkischen Küste nach Lesbos. Wochenlang schleppten ihn die Brüder in dem Tuch durch das Lager Moria. Den Mitarbeitern des Camps fiel der Syrer schließlich auf. Sie brachten ihn in das Lager für Familien und Kranke auf dem ...