Vor Gibraltar festgesetzter Tanker soll offenbar freikommen

Der Anfang Juli von der britischen Marine festgesetzte iranische Öltanker "Grace 1" soll nach einem Medienbericht noch am Donnerstag wieder in See stechen können. Das berichtete die Zeitung "The Sun" unter Berufung auf regierungsnahe Quellen. Die Marine hatte den iranischen Tanker am 4. Juli wegen des Verdachts festgesetzt, dass er unter Verstoß gegen EU-Sanktionen Öl nach Syrien liefern sollte.

SN/APA (AFP)/- Als Vergeltung hielt der Iran einen Tanker in Hormuz-Stra§e fest