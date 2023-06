Vor Putins Augen bricht das Chaos aus

Der Chef der Wagner-Söldner, Jewgenij Prigoschin, lässt den Konflikt mit der russischen Armee eskalieren. Und zielt jetzt indirekt auch auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Im Grunde fragt man sich schon seit Wochen, wie der Führer der Söldnertruppe Wagner, Jewgenij Prigoschin, ständig die Militärführung in Moskau um Vertidigungsminister Sergej Schoigu in Grund und Boden schimpfen durfte. Jeder andere in Russland säße dafür längst in einem Straflager.

Nun aber sieht es so aus, als würde der Konflikt nicht nur eskalieren. Es stellt sich auch die Frage, ob Russlands Präsident Wladimir Putin wirklich noch alle Fäden in der Hand und wie dieser offensichtliche Aufstand Prigoschins ...