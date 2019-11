Vor Wahl: Sturgeon appelliert an schottische Brexit-Gegner

Im britischen Wahlkampf setzt Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon voll auf die Brexit-Gegner. "Meine Botschaft an die Schotten in dieser entscheidenden Wahl lautet: Wenn Sie die Nase voll haben von dem Chaos in Westminster, das Sie Abend für Abend im Fernsehen mitverfolgen, stimmen Sie für die SNP, um dem Brexit zu entkommen", sagte die Vorsitzende der Schottischen Nationalpartei (SNP).

SN/APA (AFP)/ANDY BUCHANAN SNP-Chefin zeigte sich am Freitag mit klarer Botschaft