Voranhörung im Prozess gegen Salvini in Catania begonnen

In der sizilianischen Stadt Catania hat am Samstag die Voranhörung im Prozess gegen den Chef von Italiens rechter Lega-Partei, Matteo Salvini, wegen Freiheitsberaubung im Fall der Blockade des Küstenwacheschiffs "Gregoretti" im Zuge seiner Flüchtlingspolitik als damaliger Innenminister begonnen. Salvini erschien in Begleitung seiner Anwältin, der Lega-Abgeordneten Giulia Bongiorno. Anhänger versammelten sich vor dem Justizpalast in Catania und schwenkten Plakate für Salvini.

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI Polizeipräsenz vor dem Gerichtsgebäude in Catania