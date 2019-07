Vorerst keine EU-Strafmaßnahmen im Budgetstreit mit Italien

Die EU-Kommission will im Budgetstreit mit Italien vorerst keine Sanktionen mehr vorantreiben. Die Brüsseler Behörde entschied sich am Mittwoch zunächst gegen ein dafür nötiges Defizitverfahren. Dazu dürfte das zuletzt gesenkte Defizitziel der Regierung in Rom für 2019 beigetragen haben.

SN/APA (AFP)/JOHN THYS EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici