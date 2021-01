Vorerst keine Waffen: Biden ändert Kurs gegenüber Saudis

Der vorläufige Stopp der US-Waffenlieferungen könnte den Krieg im Jemen beeinflussen.

Joe Biden war in seiner Haltung gegenüber Saudi-Arabien im Wahlkampf eindeutig: "Sie haben uns in einen Krieg hineingezogen, in dem sie unsere Ausrüstung benutzen und Tausende von unschuldigen Menschen töten", sagte der nunmehrige US-Präsident mit Blick auf den von Riad befeuerten Krieg im Jemen.

Tatsächlich hatte Biden als Vizepräsident unter Barack Obama den Saudis zunächst Unterstützung zugesagt, als sie 2015 den jemenitischen Huthi den Krieg erklärten. Stellvertretender Außenminister war damals Antony Blinken, der Riad die "beschleunigte Lieferung von ...