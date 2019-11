Vorfälle bei Präsidentschaftswahl in Sri Lanka

In Sri Lanka hat am Samstag die Präsidentschaftswahl begonnen. Die Wahl findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Nach Angaben der Wahlkommission sind rund 85.000 Polizisten im Einsatz. Trotzdem kam es zu Vorfällen. Im Nordwesten des Landes griffen bewaffnete Männer einen Bus-Konvoi mit Wählern der muslimischen Minderheit an. Verletzt wurde ersten Angaben zufolge niemand.

SN/APA (AFP)/LAKRUWAN WANNIARACHCHI Trotz strenger Sicherheitsvorkehrungen kam es zu Vorfällen