Vorgezogene Neuwahlen in Serbien im Dezember

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat am Mittwoch das Parlament aufgelöst und für den 17. Dezember vorgezogene Wahlen anberaumt. Die Parlamentswahlen finden zeitgleich mit Kommunalwahlen in 65 Gemeinden statt, darunter auch in der Hauptstadt Belgrad. Die Neuwahlen werden vor allem im Zusammenhang mit den jüngsten Spannungen mit dem südlichen Nachbarn Kosovo gesehen. Serbien erkennt die Unabhängigkeit seiner ehemaligen Provinz bisher nicht an.

BILD: SN/APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC Präsident Vucic löste am Mittwoch das Parlament auf