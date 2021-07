Vorgezogene Parlamentswahlen in Moldau begonnen

In der Republik Moldau haben am Sonntag vorgezogene Neuwahlen begonnen. Rund 3,2 Millionen wahlberechtigte Bürger der früheren Sowjetrepublik werden an den Wahlurnen erwartet, um ein neues Parlament zu bestimmen. Mehr denn je gilt die Wahl als richtungsentscheidend - laut moldauischen Politikbeobachtern haben die proeuropäischen, reformorientierten Kräfte erstmals Chancen auf eine Mehrheit. Die insgesamt 2.000 Wahllokale schließen um 21.00 Uhr Ortszeit (20.00 Uhr MESZ).

SN/APA/AFP/SERGEI GAPON Richtungswahl: Proeuropäische Kräfte erstmals mit Chancen auf Mehrheit