Vorgezogene Präsidentschaftswahl in Tunesien

In Tunesien findet am Sonntag die zweite freie Präsidentschaftswahl (ab 09.00 Uhr MESZ) seit der friedlichen Revolution im Frühjahr 2011 statt. Mehr als 20 Kandidaten bewerben sich nach dem Tod von Béji Caïd Essebsi um den Einzug in den Präsidentenpalast in Tunis. Ein Kandidat, der umstrittene Medienmogul Nabil Karoui, sitzt in Haft, darf aber trotzdem antreten.

SN/APA (AFP)/FETHI BELAID Zahlreiche Kandidaten stellen sich der Wahl