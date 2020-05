Vorkämpferin für Transgender-Rechte in den USA gestorben

Eine Transgender-Frau, die in den vergangenen Jahren eine führende Rolle im Kampf für die Rechte ihrer sexuellen Minderheit in den USA gespielt hatte, ist verstorben. Aimee Stephens starb mit 59 Jahren in ihrem Haus in Detroit, teilte die Bürgerrechtsvereinigung ACLU mit. Sie sei in ihren letzten Stunden von ihrer Ehefrau Donna begleitet worden. Ursachen zur Todesursache wurden keine gemacht.

SN/APA (AFP)/SAUL LOEB Zur Todesursache wurden keine Angaben gemacht