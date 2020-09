Vormarsch von Salvinis Lega gestoppt

Die Regionalwahlen in Italien waren der erste Stimmungstest nach Beginn der Pandemie. Matteo Salvini hat sich überschätzt.

Das politische Erdbeben in Italien blieb aus. Stattdessen ging die Regierung in Rom gestärkt aus den Wahlen hervor, zu denen am Sonntag und Montag 18 Millionen Italiener aufgerufen waren. Es war der erste Stimmungstest nach Ausbruch der Coronapandemie, die Italien im Frühjahr besonders hart getroffen hatte.

Als einer der Wahlsieger wurde der Chef der Demokratischen Partei (Partito Democratico, PD), Nicola Zingaretti, ausgemacht. Denn die große Frage vor den Wahlen lautete, wie viele Hochburgen die Sozialdemokraten bei dieser Wahl ...