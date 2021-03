Vorreiter im Kampf gegen Corona werden zu Impf-Nachzüglern

Die Fallzahlen haben Südkorea und Japan in der Pandemie unter Kontrolle. Jetzt machen Impfskeptiker und taktische Fehler Sorgen.

Was haben die reichen Länder des Westens nicht neidisch gen Osten geschaut: In Japan, Südkorea und anderen Ländern Ostasiens lagen die Infektions- und Todeszahlen in der Pandemie über weite Strecken beneidenswert niedrig. Südkorea zählt unter seinen 52 Millionen Einwohnern nur 100.000 Ansteckungen und 1700 Todesfälle. Das stärker getroffene Japan hat bei einer Bevölkerung von 126,5 Millionen 464.000 Ansteckungen und 9000 Tote registriert. Pro Kopf erreichen die Werte in Südkorea und Japan nur je rund ein Zwanzigstel bzw. ein Zehntel von ...