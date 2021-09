Vorwahlen zur Kür von Orban-Gegner für Ungarn-Wahl begonnen

In Ungarn haben am Samstag die Vorwahlen eines breiten Oppositionsbündnisses zur Kür eines gemeinsamen Kandidaten für das Amt des Regierungschefs begonnen. In den bis kommendes Wochenende laufenden Abstimmungen wollen sechs Parteien vom linken bis rechten Rand des politischen Spektrums gemeinsame Kandidaten in den 106 Wahlbezirken des Landes festlegen. Ziel ist es, bei der Parlamentswahl im Frühjahr die seit 2010 regierende Fidesz-Partei von Premier Viktor Orban abzulösen.

SN/APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK Dobrev sucht die Konfrontation mit Orban