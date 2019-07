Vucic sieht Rücktritt Haradinajs als "politischen Trick"

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat seine Landsleute am Samstag vor "Euphorie" nach der Vorladung eines Sondergerichts zur Ahndung von Kriegsverbrechen im Kosovo an den bisherigen Ministerpräsidenten Ramush Haradinaj gewarnt. Der kosovarische Regierungschef hatte damit am Freitagnachmittag seinen überraschenden Rücktritt erklärt.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Serbiens Präsident Vucic warnt vor zu viel Euphorie