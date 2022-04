Vucˇic´s Partei musste bei der Parlamentswahl Federn lassen

Der alte Präsident ist zwar auch der neue, aber seine Partei muss sich neue Partner suchen.

Pflichtschuldig knallten im Sitz von Aleksandar Vučićs Partei SNS Sonntagnacht die Champagnerkorken. Doch selbst die ihm dargebotene Torte mit seinem Abbild ließ der sichtlich angefressene Wahlsieger in Serbiens chaotischer Wahlnacht achtlos stehen.

Er habe etwas geschafft, was noch nie jemand in Serbien gelungen sei, verkündete der alte und neue Präsident: "Ich bin der Einzige, der zwei Mal in der ersten Wahlrunde gewonnen hat." Verschnupft zeigte er sich über den Einwurf einer Journalistin, dass der frühere Autokrat Slobodan Milošević ...