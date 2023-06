Wachsender Unmut über Asylkurs bei den Grünen in Deutschland

Kurz vor dem EU-Asylgipfel am Mittwoch hagelt es Kritik an der deutschen Ampel. Auch aus den eigenen Reihen.

Der offene Brief richtete sich an Außenministerin Baerbock und Wirtschaftsminister Habeck.

Sie verfolgen einen Kurs der "Abschreckung und Abschottung", steht in dem Brief. Adressaten des Schreibens: das Spitzenpersonal der Grünen, vorneweg Vizekanzler Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock. Die Absender sind ebenfalls Grüne - allerdings nicht ganz so prominent. Unter anderem unterzeichneten die Hamburger Justizsenatorin Anna Gallina, die Thüringer Fraktionschefin Astrid Rothe-Beinlich und der Co-Vorsitzende der Grünen Jugend, Timon Dzienus. Insgesamt, meldet der "Spiegel", trage der Brief 730 Unterschriften.

Das Timing des Briefs war gut gewählt: Am Donnerstag beraten ...