Wachsender Zeitdruck bei Suche nach Post-Brexit-Deal

Unter wachsendem Zeitdruck haben Großbritannien und die EU am Montag ihre Verhandlungen über ein Handelsabkommen nach dem Brexit fortgesetzt. EU-Chefunterhändler Michel Barnier erklärte, die EU bleibe "entschlossen" und "geduldig". Sie wolle die künftigen Beziehungen zum Vereinigten Königreich in allen Bereichen "offen, aber fair" gestalten. Großbritannien war am 1. Februar aus der EU ausgetreten. Bis Jahresende bleibt es aber noch im EU-Binnenmarkt und der Zollunion.

SN/APA (AFP/Archiv)/LEON NEAL Es wird weiter um ein Handelsabkommen gerungen