Wachstumsmärkte: Alle zieht's nach Afrika

China ist längst dominant auf dem Kontinent. Die EU aber will als der bessere Partner punkten - so auch Österreich.

Bei schwülen 30 Grad setzte Karl Nehammer am Montagabend erstmals einen Fuß auf den Boden von Angola. Der Besuch in dem Land, in dem bis 2002 ein blutiger Bürgerkrieg herrschte, ist eine Premiere. Noch nie war ein österreichischer Kanzler zu Gast.

Österreich hat keine schlechte Beziehung zu Angola, sondern schlicht wenige Beziehungen. Die Importe aus dem Land betrugen 2022 laut Daten der Wirtschaftskammer rund 19.700 Euro, exportiert wurde im Ausmaß von 12,1 Millionen Euro. Erst wenige österreichische Firmen ...