Wächter über Waffenruhe in Libyen gesucht

Ausländische Kämpfer müssen das Land laut dem Waffenstillstands- abkommen verlassen. Die EU überlegt, wie sie sich einbringen kann.

Noch hat der UNO-Sicherheitsrat kein Mandat für die Überwachung des Waffenstillstands in Libyen. Sollte es dazu kommen, könnte sich auch die EU engagieren. Nach einer Videokonferenz der EU-Verteidigungsminister am Freitag sagte der Außenbeauftragte Josep Borrell, die EU würde die Vereinten Nationen in Libyen "unterstützen und mit ihnen zusammenarbeiten". Wie, ist noch offen. Ein Überblick, welche Fragen eine Rolle spielen.



1. Wie ist die aktuelle Situation in Libyen?

Nach zähen Verhandlungsrunden unter der Ägide der Vereinten Nationen ...