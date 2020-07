Wähler-Zustimmung zur neuen russischen Verfassung erwartet

In Russland wird am Mittwoch die Zustimmung der Wähler zur neuen Verfassung des Landes erwartet, die Präsident Wladimir Putin zwei weitere Amtszeiten bis zum Jahr 2036 ermöglichen soll. Bereits nach der Schließung der letzten Wahllokale am Abend (20.00 Uhr MESZ) sollen die ersten Ergebnisse vorliegen.

SN/APA (AFP)/ALEXANDER NEMENOV Das Referendum wurde über sechs Tage gestreckt