Waffengewalt in den USA: Die andere "Epidemie"

2020 starben 19.000 Menschen durch Schüsse - so viele wie seit 20 Jahren nicht mehr. Wie konnte es so weit kommen?

Die Schüsse an diesem Sommerabend sind laut. Und sie fallen auf einer beliebten Ausgehmeile in der US-Hauptstadt Washington. Videos zeigen, wie Menschen in Panik von Restaurantterrassen aufspringen, wegrennen, sich verstecken. Ein CNN-Reporter ist zufällig vor Ort, filmt die Szene mit dem Handy. Am Ende spricht die Polizei von zwei Verletzten. Die Täter konnten in einem Auto fliehen. Hubschrauber fliegen noch Stunden später über das Viertel. Immer wieder sind die Sirenen von Polizeiautos zu hören.

Eigentlich ist das kein ...