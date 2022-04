Waffenlieferung an die Ukraine: Olaf Scholz ist in Erklärungsnot

Warum das Zaudern des deutschen Kanzlers immer mehr Kritiker auf den Plan ruft.

Olaf Scholz redet lange, ausführlich - und am Ende seiner Auftritte vor den Medien am Dienstagabend fragt man sich: Was hat der deutsche Kanzler konkret gemeint?

Es ging um Waffenlieferungen an die um ihr Überleben kämpfende Ukraine. Deren Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert schweres Geschütz mit Vehemenz und seit Wochen: Deutsche Marder- und Leopard-Panzer, Panzerhaubitzen, Helikopter, Artilleriegeschütze.

Erwartet worden war, dass Scholz Stellung nehmen würde, denn die Waffenlieferungen werden zunehmend zur Belastungsprobe für seine Koalition aus SPD, ...