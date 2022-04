Waffenlieferungen an die Ukraine: Scholz winkt ab, Widerstand aus der Opposition

Frankreich und Großbritannien wollen schwere Waffen liefern.

Seit Wochen fordert die Ukraine von Deutschland die Lieferung von Panzern, gepanzerten Fahrzeugen und Geschützen. Doch Kanzler Olaf Scholz winkt ab: Die Bundeswehr verfüge gar nicht über genügend schwere Waffen. Sie riskiere die eigene Verteidigungsfähigkeit und könnte ihren NATO-Auftrag nicht mehr erfüllen. In Regierungskoalition und Opposition regt sich Widerstand. Die Argumente würden nicht greifen, hieß es. Denn osteuropäische Staaten schicken schwere Waffen aus sowjetischer Bauzeit in die Ukraine. Deutschland füllt die Lücken. Es gibt also offenbar ausreichend Material. Die deutsche ...