Waffenruhe im Nahen Osten hält weiter an

Nach dem Inkrafttreten der Waffenruhe im Nahen Osten sind am Samstag zwei ägyptische Delegationen in Israel und den palästinensischen Gebieten eingetroffen. Sie sollen die Feuerpause "überwachen", so ägyptische Staatsmedien. Die Waffenruhe zwischen Israel und den radikalislamischen Palästinenser-Organisationen im Gazastreifen hielt die zweite Nacht in Folge. Unterdessen erreichten auch die ersten Hilfstransporte den Gazastreifen über einen Grenzübergang zu Israel.

SN/ap In Gaza hielt die Waffenruhe nun die zweite Nacht an.