Waffenruhe in Libyen vereinbart

In Libyen haben sich die großen Bürgerkriegsparteien auf eine dauerhafte Waffenruhe im gesamten Land verständigt. Eine Übereinkunft wurde am Freitag nach Verhandlungen zwischen Vertretern der international anerkannten Regierung in Tripolis und des den Großteil des Landes dominierenden Generals Khalifa Haftar in Genf unterzeichnet. Die Fronten in dem an Öl- und Gasvorkommen reichen Land sind seit längerem erstarrt. Die EU hat die Einigung auf die Waffenruhe in Libyen begrüßt.

SN/APA (AFP)/VIOLAINE MARTIN Gespräche in Genf über Zukunft Libyens