Waffenruhe zwischen Armenien und Aserbaidschan hält nicht

Im Konflikt um die Region Berg-Karabach ist die am Samstag ausgehandelte Waffenruhe offenbar brüchig. Armenien und Aserbaidschan beschuldigten sich am Sonntag gegenseitig, die seit Mitternacht geltende Feuerpause gebrochen zu haben. Armenien erklärte, die aserbaidschanische Artillerie habe in der Nacht gefeuert. Aserbaidschan teilte mit, die Gegend um die Stadt Jabrail sei beschossen worden. Man habe deshalb angemessene Vergeltungsmaßnahmen ergriffen.

SN/APA (AFP)/BULENT KILIC Bei Raketenbeschüssen starben 13 Menschen, 50 weitere wurden verletzt