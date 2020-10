Waffenstillstand in Libyen beschlossen

Die rivalisierenden Lager im Bürgerkrieg in Libyen haben sich auf einen Waffenstillstand geeinigt. Das sagte die amtierende UNO-Beauftragte für Libyen, Stephanie Williams, am Mittwoch unmittelbar nach der Unterzeichnung einer Vereinbarung in Genf. Der Moment werde in die Geschichte eingehen, sagte Williams.

SN/APA (Archiv/KEYSTONE)/MARTIAL TR Williams verkündete Waffenstillstand