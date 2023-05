Wagner-Chef Prigoschin: Haben volle Kontrolle über Bachmut

Die russische Söldnergruppe Wagner nach eigenen Angaben die volle Kontrolle über die seit Wochen umkämpfte ukrainische Stadt Bachmut übernommen. Das teilt Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin am Samstag in einem Video mit. Die Ukraine widersprach. Ukrainische Soldaten kämpften in Bachmut weiter, erklärt der für die Ostukraine zuständige Führungsstab der ukrainischen Streitkräfte am Samstag.

BILD: SN/APA/AFP/TELEGRAM//HANDOUT Die Wagner-Truppe hat nach eigenen Angaben Bachmut eingenommen