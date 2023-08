Wagner-Chef Prigoschin: Verscharrt und vergessen?

Plus

Der abgestürzte Söldnerchef Jewgeni Prigoschin ist offenbar in seiner Heimatstadt Sankt Petersburg beerdigt worden. Wie die Öffentlichkeit rund um das Begräbnis in einer regelrechten Maskerade an der Nase herumgeführt wurde.

BILD: SN/APA/AFP/OLGA MALTSEVA Wagner-Chef Prigoschins Grab auf dem Porochow-Friedhof am nordöstlichen Rand von Sankt Petersburg.