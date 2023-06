Wagner-Chef: Russen sollen sich seinen Kämpfern anschließen

Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgenij Prigoschin, hat zu einem Umsturz in seinem Land aufgerufen. Prigoschin rief die Bürger Russlands am Freitag auf, sich seinen "25.000" Kämpfern anzuschließen, um "dem Chaos ein Ende zu bereiten". Er betonte zugleich, dass es sich dabei nicht um einen Militärputsch handle, sondern um einen "Marsch für Gerechtigkeit". Zuvor hatte er der russischen Armee vorgeworfen, eine "sehr große" Zahl an Wagner-Söldnern getötet zu haben.

BILD: SN/APA/TELEGRAM/ @CONCORDGROUP_OFFI Söldner-Chef Prigoschin sucht Entscheidung im Kampf mit Putin